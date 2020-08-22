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Оперативники выяснили, кто угрожал милиционерам Орши

22.08.2020 18:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оперативники выяснили, кто угрожал милиционерам Орши

Оперативники установили личность интернет-пользователя, который отправлял угрозы сотрудникам милиции в Орше, сообщается в Telegram-канале МВД.

12 августа 26-летний оршанец – активный пользователь интернет-сообществ – увидел в Telegram-канале «Орша для жизни чат» фотографии сотрудников милиции, которые кто-то из пользователей вбросил для травли. Мужчина, не стесняясь в выражениях, нецензурно их оскорблял, угрожал расправой, предлагал «попартизанить» за ними. А когда узнал в одном из милиционеров своего участкового инспектора ИДН, у которого 14-летним подростком он состоял на учете за кражу, мужчина начал угрожать разбить его личную машину.

Возбуждено уголовное дело. Эксперты рассмотрели в его действиях все признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Мужчину задержали и поместили в ИВС Оршанского РУВД.

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Оперативники установили личность интернет-пользователя, который отправлял угрозы сотрудникам милиции в Орше, сообщается в Telegram-канале МВД. 12 августа 26-летний...
 
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