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«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

22.08.2020 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников.  

Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы. Он рассказал о встрече с указанным мужчиной и его предложении собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.  

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

Выяснилось, что за день до этого «клиент» вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из магазинов города.   

Оперативники обнародовали видео допроса задержанного.   

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

Ко мне подошел человек лет 35 с рыжей бородой, рыжий сам. У него флаг был, завернут – бело-красно-белый. Говорит: «Человек 10-12, может, соберешь там». Я говорю: «В смысле – соберешь?» – «Чтобы приезжали сюда, на площадь». Я говорю: «Так они приедут. Они же просто так не поедут». – «Я тебе 60 рублей дам, может быть, сейчас даже. Побудь на митинге. Меня найдешь всегда в центре, возле центрального универсама».  

Естественно, я ему говорю: «Ну, да, соберу». Заинтересован, так как деньги нужны.  

Узнал, что я только освободился вчера. «Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа. Бери, набирай. У тебя будет водка, у тебя будет всё».  

«Вот тебе 60 рублей, вот тебе толпа». Задержан один из координаторов незаконных уличных акций

– О каких функциях он вам говорил?  

– Функции – собираться на площади, выкрикивать «Уходи». Выкрикивать лозунги и повторять за ними лозунги «Жыве Беларусь» и так далее. То есть они кричат, мы собираемся тоже группировкой и кричим.  

Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34-летний минчанин...
 
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