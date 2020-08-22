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98 экономистов из 17 стран предупредили власти Беларуси о катастрофических последствиях
22.08.2020 19:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По инициативе CASE Belarus, 98 экономистов из 17 стран подписали обращение к властям Беларуси.
В своем
«Катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав.
Экономическая история вселяет в нас полную уверенность в том, что национальное процветание зависит от прозрачности и подотчетности властей, а также от их уважения к правам человека и экономическим правам. Без четких обязательств по восстановлению прав человека и демократических прав, без гарантий отказа от насильственного противодействия общественно-политическим протестам подписанты этого письма единодушно предсказывают разрушительный экономический упадок белорусского государства», - говорится в обращении.
Среди подписантов проф. Лешек Бальцерович, проф. Станислав Гомулко, проф. Роэль Битсма, проф. Кристофер Хартвелл, проф. Герг Фишер и другие представители известных университетов и исследовательских центров из Польши, Чехии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, США, Австралии и других стран.
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По инициативе CASE Belarus, 98 экономистов из 17 стран подписали обращение к властям Беларуси.
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