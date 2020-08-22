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Дошла очередь и до духовенства: Лукашенко призвал не вмешиваться в вопросы политики

22.08.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко призвал священнослужителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики в республике.

"Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.

"Не идите на поводу у отщепенцев", - продолжил он, предположив, что некоторым из священнослужителей "будет стыдно и позорно" за то, какую они сейчас занимают позицию.

"И государство с безразличием на это смотреть не будет", - пообещал Лукашенко.

После жестоких разгонов и арестов, которыми закончились президентские выборы, многие священнослужители встали на сторону народа и призвали тех, кто творил насилие, к покаянию. Будем считать, что сегодня полчили ответ от Лукашенко. Покаялся угрозами...
 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко призвал священнослужителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики в республике.
 
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