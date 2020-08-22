Дошла очередь и до духовенства: Лукашенко призвал не вмешиваться в вопросы политики

"Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы - не для политики", - заявил Лукашенко на митинге в Гродно в субботу.





"Не идите на поводу у отщепенцев", - продолжил он, предположив, что некоторым из священнослужителей "будет стыдно и позорно" за то, какую они сейчас занимают позицию.





"И государство с безразличием на это смотреть не будет", - пообещал Лукашенко.





После жестоких разгонов и арестов, которыми закончились президентские выборы, многие священнослужители встали на сторону народа и призвали тех, кто творил насилие, к покаянию. Будем считать, что сегодня полчили ответ от Лукашенко. Покаялся угрозами...