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"Время шуток закончилось": Гаспарян о ситуации в Беларуси
22.08.2020 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Беларуси стоит попытаться найти какой-то гражданский компромисс. Должны сесть за стол политики, общественные лидеры, представители церкви, какие-то знаковые фигуры, которые вместе выработают дорожную карту. Ведь на повестке дня простой вопрос: как не потерять республику. Если она дорога, если общая родина всем важна, компромисс будет найден", — считает он.
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Также собеседник радио Sputnik Беларусь отметил, что происходящее сейчас — это внутренне дело белорусов. И для решения всех накопившихся проблем участие какой-то третьей стороны не потребуется: власти и народ смогут найти решение самостоятельно.
"Я убежден, что среди белорусов есть очень много вменяемых, грамотных и профессиональных людей, подлинных патриотов своей страны. И они сами смогут найти необходимый консенсус. Надо просто понять, что время шуток, по сути, закончилось", — резюмировал Гаспарян.
Массовые
Программу "Грани формата" с участием политического эксперта Армена Гаспаряна слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Среди белорусов много грамотных и профессиональных людей, которые смогут найти выход из сложившейся ситуации, считает политический эксперт Армен Гаспарян.
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