"Время шуток закончилось": Гаспарян о ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гаспарян: белорусы сами смогут найти необходимый консенсус

Протесты , которые продолжаются в Беларуси две недели, подталкивают власти республики к решительным действиям. Александр Лукашенко уже прокомментировал вероятность новых президентских выборов. В частности, он заявил, что сначала необходимо принять на референдуме новую конституцию, а уже затем проводить местные, парламентские и, если понадобится, президентские выборы. В этой ситуации пора принимать какое-то решение, считает Армен Гаспарян.

"Беларуси стоит попытаться найти какой-то гражданский компромисс. Должны сесть за стол политики, общественные лидеры, представители церкви, какие-то знаковые фигуры, которые вместе выработают дорожную карту. Ведь на повестке дня простой вопрос: как не потерять республику. Если она дорога, если общая родина всем важна, компромисс будет найден", — считает он.

Также собеседник радио Sputnik Беларусь отметил, что происходящее сейчас — это внутренне дело белорусов. И для решения всех накопившихся проблем участие какой-то третьей стороны не потребуется: власти и народ смогут найти решение самостоятельно.

"Я убежден, что среди белорусов есть очень много вменяемых, грамотных и профессиональных людей, подлинных патриотов своей страны. И они сами смогут найти необходимый консенсус. Надо просто понять, что время шуток, по сути, закончилось", — резюмировал Гаспарян.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов . По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов . Поначалу протесты жестко подавлялись правоохранительными органами: они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но затем силовики прекратили разгонять митинги. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны более 6,7 тысячи. На этой неделе рабочие на многих белорусских предприятиях организовали забастовки, которые в Минтруда называют незаконными .

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