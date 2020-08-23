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Азаренко о ситуации в Беларуси: «Надеюсь, голос народа услышат»

23.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко прокомментировала политическую ситуацию в Беларуси, где уже две недели идут массовые протесты против Александра Лукашенко.





«Это очень сложная тема. Если честно, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу то, что происходит. Потому что сейчас я не могу там находиться и полностью разобраться в ситуации, и это очень грустно. Очень грустно, и это очень трудно обсуждать.

Но я надеюсь, что насилие немедленно прекратится, потому что это ужасно. Я даже не могу говорить без слез.

Надеюсь, голос народа услышат. Повторюсь, это очень сложная тема. Я не хочу, чтобы мои слова кто-нибудь использовал в своих целях, поэтому буду делать то, что считаю нужным, не привлекая к этому внимания медиа, которые все вывернут по-своему», – сказала Азаренко.
 
 
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко прокомментировала политическую ситуацию в Беларуси, где уже две недели идут массовые протесты против...
 
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