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Лидер стачкома «Гродно Азота» скрывается после беседы с людьми в штатском

23.08.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрий Рововой сообщил, что в пятницу его пытались задержать в общежитии, но люди его отбили. Сейчас телефон активиста выключен.



Об этом «Салiдарнасцi» рассказал лидер первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно-Азот» Андрей Ханевич.

— Юрий скрылся и находится не на связи. Знаем, что его не задержали. Он взял за свой счет и находится неизвестно где. По нашей информации, Юрий на свободе. Он сказал, что остается у близких людей, которым доверяет.

До визита неизвестных в штатском стачечный комитет «Гродно Азота» принял решение снять Юрия с позиции главы стачкома, чтобы его обезопасить.

«Салідарнасць» набрала номер Юрия вечером в субботу: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

По словам Андрея Ханевича, «Гродно Азот» работает. Завод не останавливался.

— Стачком предприятия выдвигал требования нанимателю: чтобы Лукашенко покинул свой пост, проведение новых выборов, освобождение всех политзаключенных, осуждение силовых структур за разгон.

Больше половины работников в цехах проголосовали за плавную разгрузку и остановку производства. Люди были очень решительно настроены и прекрасно понимали, что в этом случае не будут получать зарплату.

Собеседник «Салідарнасці» пояснил, что для остановки завода требуется два месяца:

— И то, это не значит, что он полностью станет.

Профсоюзный лидер отметил, что после того, как были выдвинуты требования, начались запугивания, что «это все терроризм».

— Люди поняли, что их могут подвести под статью. Они решили преобразовать стачком в юридическое лицо, которое будет представлять интересы работников завода.

Андрей Ханевич уточнил, что согласно законодательству профсоюзы не могут выдвигать политические требования — только экономические, связанные с интересами работников завода.

Предприятие не будет останавливаться, добавил собеседник.

— По сути, производство могут остановить только три человека: гендиректор, главный инженер и диспетчер завода («ночной директор»).

Напомним, 20 августа первичка Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» отправила открытое заявление в адрес парламента, ЦИК, Генпрокуратуры и прокурора Гродно.

В заявлении, которое подписали 1428 работников заявили о том, что никто из них не голосовал за Лукашенко. Работники выск али недоверие ЦИК, поскольку считают, что выборы были проведены с грубыми нарушениями Избирательного Кодекса.

22 августа БТ распространила сведения о том, что замгендиректора «Гродно Азот» получил в свой адрес сообщения угрожающего характера.

«Угрозы поступили с неизвестного номера еще пятерым сотрудникам предприятия. Все они занимают руководящие должности и не первый год работают на заводе. В каждом сообщении указаны имена детей. Информацию уже передали сотрудникам милиции», сообщает Белтелерадиокомпания.
 
Теги: Гродно
 
 
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Юрий Рововой сообщил, что в пятницу его пытались задержать в общежитии, но люди его отбили. Сейчас телефон активиста выключен.
 
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