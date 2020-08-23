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Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира WBC
Источник материала: ОНТ
В Брентвуде (Великобритания) прошел боксерский поединок между местным спортсменом Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. На кону стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Поветкин начал бой активно, но в четвертом раунде Александр дважды побывал в нокдауне.
В пятом раунде россиянин завершил бой, пробив точный левый апперкот, – Диллиан Уайт был отправлен в глубокий нокаут.
Таким образом, Александр Поветкин стал обязательным претендентом на регулярный титул WBC в супертяжелом весе, которым сейчас владеет британец Тайсон Фьюри.
Фото: Instagram / dazn_usa
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В Брентвуде (Великобритания) прошел боксерский поединок между местным спортсменом Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. На кону стоял титул...
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