Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летнего мужчины

Источник материала: ОНТ

22 августа в Минске в лесополосе возле одного из домов на улице Парниковой было обнаружено тело 28-летнего мужчины без признаков жизни. По предварительной информации, смерть молодого человека не носит криминальный характер, заметных телесных повреждений на теле обнаружено не было. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

Проводится проверка. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, ее производство поручено специалистам ГКСЭ.

Умерший молодой человек с 12 августа числился пропавшим без вести. Супруга мужчины рассказала, что незадолго до произошедшего пара решила развестись.

СК подчеркивает, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не был задержан по указанному поводу.

Фото: СК Беларуси

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