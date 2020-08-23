Ходорковский: Кремль направил в Беларусь пропагандистов, которые должны изменить имидж республики









Российский политик отметил, что восприятие информации о ситуации в Беларуси на Западе происходит через русские редакции западных СМИ.





«Эха Москвы» . «Он [Путин] отправил пропагандистов, тех людей, которые обычно профилактируют наши массовые мероприятия. Они начали эту работу на территории Беларуси», —заявил он в эфире

Ходорковский заметил, что «восприятие этой информации на Западе происходит через так называемые русские редакции западных СМИ».





«Мы видим, как это восприятие идет. Конечно, что-то там публикуется из белорусских источников. Но в основном обрабатывают в основном русские редакции, потому что специалисты по территории бывшего Советского Союза в основном находились в Москве», — резюмировал он.



