Источник материала: Sputnik Беларусь

Международный военно-технический форум "Армия" в 2020 году проходит уже в шестой раз. В воскресенье он стартует в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. В текущем году форум впервые пройдет одновременно с Армейскими международными играми, кроме того, на площадке в первый раз появится отдельный кластер Военно-морского флота. Как отмечал главком ВМФ России Николай Евменов, на нем свои разработки покажут 18 предприятий.

В новом кластере будут продемонстрированы модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота, в том числе морское подводное и ракетно-артиллерийское вооружение.

Как сообщил незадолго до начала форума заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Василий Трушин, на "Армии-2020" пройдут 186 мероприятий научно-деловой программы, что почти в два раза больше, чем было в 2015 году, когда форум проводился впервые.