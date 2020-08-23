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Гайдукевич: Работать, как раньше, не получится – в Беларуси нужны изменения

23.08.2020 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь нуждается в четкой программе по перезагрузке всех сфер жизнедеятельности, воплощение которой нужно проводить уже прямо сейчас.



Соответствующее мнение «Политрингу» высказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, комментируя переназначение премьера и правительства.

По его словам, в сложившихся в Беларуси условиях состав правительства не имеет принципиального значения.

«Сейчас важно, что конкретно будет делаться в стране: что и когда. Ведь, как раньше, работать после 9 августа не получится! Я до выборов сказал, что борьба за Беларусь только начнётся после 9 августа, и оказался прав», - отметил он.

Гайдукевич убежден: белорусский народ должен увидеть, каким путем пойдет Беларусь.

«Сейчас общество должно увидеть, а что дальше! Что дальше в политике - какие изменения будут и когда? Убежден, что их надо было делать ещё после 2015 года, в том числе и переход на выборы по пропорционально-мажоритарной системе», - заверил политик.

Важны также перемены в экономической сфере, убежден он.

«Ведь ситуация сама по себе не улучшится, и Беларусь стоит перед огромным количеством вызовов. Нужна четкая программа действий во всех сферах, и действовать нужно уже прямо сейчас! Через год может быть поздно», - подытожил он.
Напомним, что вчера стало известно о том, что Президент Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства - в нем нет ни одного изменения.
 
 
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Беларусь нуждается в четкой программе по перезагрузке всех сфер жизнедеятельности, воплощение которой нужно проводить уже прямо сейчас.
 
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