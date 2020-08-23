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Самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка
Источник материала: ОНТ
В Вашингтоне в Смитсоновском национальном зоопарке самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка. Об этом информирует
Мать и детеныш чувствуют себя хорошо. Работникам зоопарка предстоит исследование новорожденного медвежонка. Пол детеныша панды сообщат через несколько дней.
Уточняется, что панда Мэй Сянь забеременела с помощью процедуры искусственного оплодотворения.
Фото: Смитсоновский национальный зоопарк
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В Вашингтоне в Смитсоновском национальном зоопарке самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка. Об этом информирует сайт зоопарка. Мать и детеныш...
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