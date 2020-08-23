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В НАТО ответили Лукашенко про угрозы

23.08.2020 12:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В НАТО опровергли заявления Александра Лукашенко о перемещении войск альянса в направлении белорусских границ.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила 22 августа вечером, что НАТО «не представляет угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны», а занимает строго оборонительную позицию, сообщает Welt.de.

«Военного подкрепления в регионе нет», - подчеркнула Лунгеску. Альянс остается «бдительным» и готов «защищать наших союзников», - добавила пресс-секретарь.

«О серьезном шевелении НАТО»

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», - заявил Александр Лукашенко в Гродно в субботу. на митинге в его честь.

Он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Лукашенко утверждает, что «к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16».

Президнт приказал также жестко разобраться с «провокаторами» и закрыть бастующие заводы.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко о заявил об угрозе НАТО и приведении армии Беларуси в «полную боевую готовность», чтобы запугать людей.

 
Теги: Гродно
 
 
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В НАТО опровергли заявления Александра Лукашенко о перемещении войск альянса в направлении белорусских границ.
 
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