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В НАТО ответили Лукашенко про угрозы
Источник материала: БДГ
В НАТО опровергли заявления Александра Лукашенко о перемещении войск альянса в направлении белорусских границ.
Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила 22 августа вечером, что НАТО «не представляет угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны», а занимает строго оборонительную позицию, сообщает
«Военного подкрепления в регионе нет», - подчеркнула Лунгеску. Альянс остается «бдительным» и готов «защищать наших союзников», - добавила пресс-секретарь.
«О серьезном шевелении НАТО»
«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», -
Он отметил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.
Лукашенко утверждает, что «к белорусской границе подтягиваются натовские войска, а в 15-20 минутах подлета уже находятся самолеты F-16».
Президнт приказал также жестко разобраться с «провокаторами» и закрыть бастующие заводы.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Александр Лукашенко о заявил об угрозе НАТО и приведении армии Беларуси в «полную боевую готовность», чтобы запугать людей.
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В НАТО опровергли заявления Александра Лукашенко о перемещении войск альянса в направлении белорусских границ.
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