|
В Телеханах упала водонапорная башня, 12 многоквартирников без воды
Источник материала: Onliner
В утренней сводке МЧС
Без воды в поселке остались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор — в целом около 1600 абонентов. Был организован подвоз питьевой воды.
К половине десятого того же вечера водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни. Сейчас специалисты выясняют причины падения башни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В утренней сводке МЧС появилась информация о том, что в городском поселке Телеханы Брестской области вчера в районе 16:39 упала водонапорная башня. Ее построили в 1991...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)