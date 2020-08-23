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Гомельский областной суд не спешит с оценкой репрессий против участников мирных протестов

23.08.2020 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 августа Гомельский областной суд продолжил рассматривать многочисленные жалобы арестованных и осужденных на «сутки» за участие в протестных акциях жителей гомельского региона.


Максим Новиков

По всем делам, назначенным на этот день, судьи опять отложили рассмотрения с формулировкой «до полного и объективного изучения», пишет "Гомельская весна".

Судья областного суда Василий Бегун рассматривал дело изуродованного в ходе пыток в милицейских застенках Максима Новикова. Сам пострадавший от нелюдей в погонах в суд не смог явиться по причине состояния здоровья, его интересы представляла адвокат Анна Павлюк. Судья отказался рассматривать дело в отсутствие самого заявителя, отложив дело на неопределенный срок.

Согласно заключению Гомельской областной больницы, где после освобождения из-под ареста прошел медосмотр пострадавший, у его зафиксирован перелом позвоночника, ушиб головного мозга и черепно-мозговая травма головы. В таком состоянии 36-летнего мужчину в ИВС судил судья Центрального района Гомеля Сергей Соловский, который вместо немедленного вызова врачей арестовал жертву пыток на 15 суток.

«12 августа 2020 года неизвестный мужчина в штатском в помещении ИВС УВД Гомельского облисполкома от имени суда Центрального района Гомеля рассмотрел административный материал по обвинению меня в участии в несанкционированном митинге, неподчинении сотрудникам милиции и подвергнул административному взысканию в виде ареста на максимально возможный срок 15 суток», - написал в жалобе областному суду Максим Новиков. 

После освобождения он прошел судебно-медицинскую экспертизу и потребовал возбуждения уголовного дела против пытавших и избивавших его садистов в милицейской форме.


Напомним, по фактам пыток, избиений и бесчеловечного обращения в милицейских застенках возбуждения уголовного дела потребовали около 100 пострадавших в ходе репрессий после выборов гомельчан.

Следственный комитет пока не спешит возбуждать уголовное дело, заявляя о 60 обратившихся в ведомство с заявлениями.         

Оказывающий жертвам милицейского беспредела юридическую помощь правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что пока в воздухе витает общественно-политическая неопределенность, на местах никто не решается взять ответственность за «кровавый понедельник».

«То, что произошло со страной в целом и происходит в регионах в частности является результатом единоличного правления более четверти века одним человеком. Все ветви власти вдруг оказались вне рамок правового поля. В ожидании развязки ситуации бездействуют правоохранители, не принимают решений суды и молчат как воды в рот набравши депутаты. Выжидают! Кроме как национальной катастрофой я происходящее в текущий момент назвать не могу», - прокомментировал текущий момент правозащитник.
 
Теги: Гомель
 
 
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