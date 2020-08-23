Гомельский областной суд не спешит с оценкой репрессий против участников мирных протестов

Максим Новиков

Судья областного суда Василий Бегун рассматривал дело изуродованного в ходе пыток в милицейских застенках Максима Новикова. Сам пострадавший от нелюдей в погонах в суд не смог явиться по причине состояния здоровья, его интересы представляла адвокат Анна Павлюк. Судья отказался рассматривать дело в отсутствие самого заявителя, отложив дело на неопределенный срок.

«12 августа 2020 года неизвестный мужчина в штатском в помещении ИВС УВД Гомельского облисполкома от имени суда Центрального района Гомеля рассмотрел административный материал по обвинению меня в участии в несанкционированном митинге, неподчинении сотрудникам милиции и подвергнул административному взысканию в виде ареста на максимально возможный срок 15 суток», - написал в жалобе областному суду Максим Новиков.





После освобождения он прошел судебно-медицинскую экспертизу и потребовал возбуждения уголовного дела против пытавших и избивавших его садистов в милицейской форме.









Напомним, по фактам пыток, избиений и бесчеловечного обращения в милицейских застенках возбуждения уголовного дела потребовали около 100 пострадавших в ходе репрессий после выборов гомельчан.





Следственный комитет пока не спешит возбуждать уголовное дело, заявляя о 60 обратившихся в ведомство с заявлениями.





Оказывающий жертвам милицейского беспредела юридическую помощь правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что пока в воздухе витает общественно-политическая неопределенность, на местах никто не решается взять ответственность за «кровавый понедельник».





«То, что произошло со страной в целом и происходит в регионах в частности является результатом единоличного правления более четверти века одним человеком. Все ветви власти вдруг оказались вне рамок правового поля. В ожидании развязки ситуации бездействуют правоохранители, не принимают решений суды и молчат как воды в рот набравши депутаты. Выжидают! Кроме как национальной катастрофой я происходящее в текущий момент назвать не могу», - прокомментировал текущий момент правозащитник.