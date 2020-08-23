У протестов и забастовок есть внутренние и внешние риски ― экономист

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Какие риски несут стачки рабочих для экономики Беларуси — эксперт

Что касается экономической ситуации внутри страны, важно помнить, что остановка любого производства, даже на несколько часов, приводит к значительным убыткам для предприятий, напоминает собеседник Sputnik.

"Ситуация с забастовками не только негативно отражается на финансово-экономических показателях самих предприятий, но однозначно свидетельствует об определенных негативных тенденциях, которые могут привести к тому, что показатели национальной экономики за 2020 могут быть не реализованы, в первую очередь это касается темпов роста… Вместе с тем надо понимать, что производственная составляющая тесно связана с финансовыми инструментами. И в первую очередь ― с облигациями на внешних рынках. И мы видим, что как только началась нестабильная ситуация внутри Беларуси, сразу произошло резкое снижение надежности облигаций и их "сброс" основными держателями", ― объясняет эксперт.

Такой "сброс" облигаций мог создать дополнительную нагрузку на обслуживание внешнего государственного долга, однако постепенная стабилизация внутри страны уже поспособствовала определенному успокоению на рынке ценных бумаг, добавляет эксперт.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК , Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов . До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками с применением слезоточивого газ, светошумовых гранат и резиновых пуль. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данных о троих погибших. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий , в том числе, МАЗ, МТЗ и других, а также сотрудники государственных СМИ. В Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

Комментарий экономического аналитика Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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