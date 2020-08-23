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У протестов и забастовок есть внутренние и внешние риски ― экономист

23.08.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Какие риски несут стачки рабочих для экономики Беларуси — эксперт

Что касается экономической ситуации внутри страны, важно помнить, что остановка любого производства, даже на несколько часов, приводит к значительным убыткам для предприятий, напоминает собеседник Sputnik. 

© Sputnik
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"Ситуация с забастовками не только негативно отражается на финансово-экономических показателях самих предприятий, но однозначно свидетельствует об определенных негативных тенденциях, которые могут привести к тому, что показатели национальной экономики за 2020 могут быть не реализованы, в первую очередь это касается темпов роста… Вместе с тем надо понимать, что производственная составляющая тесно связана с финансовыми инструментами. И в первую очередь ― с облигациями на внешних рынках. И мы видим, что как только началась нестабильная ситуация внутри Беларуси, сразу произошло резкое снижение надежности облигаций и их "сброс" основными держателями", ― объясняет эксперт.

Такой "сброс" облигаций мог создать дополнительную нагрузку на обслуживание внешнего государственного долга, однако постепенная стабилизация внутри страны уже поспособствовала определенному успокоению на рынке ценных бумаг, добавляет эксперт. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками с применением слезоточивого газ, светошумовых гранат и резиновых пуль. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данных о троих погибших. На минувшей неделе к протестующим присоединились работники ряда предприятий, в том числе, МАЗ, МТЗ и других, а также сотрудники государственных СМИ. В Минтруда эти забастовки уже назвали незаконными.

Комментарий экономического аналитика Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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В частности, убытки того или иного производства от стачек и протестов могут привести к подрыву социально-экономических гарантий и, как следствие, к невыплате...
 
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