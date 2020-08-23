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У протестов и забастовок есть внутренние и внешние риски ― экономист
23.08.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что касается экономической ситуации внутри страны, важно помнить, что остановка любого производства, даже на несколько часов, приводит к значительным убыткам для предприятий, напоминает собеседник Sputnik.
"Ситуация с забастовками не только негативно отражается на финансово-экономических показателях самих предприятий, но однозначно свидетельствует об определенных негативных тенденциях, которые могут привести к тому, что показатели национальной экономики за 2020 могут быть не реализованы, в первую очередь это касается темпов роста… Вместе с тем надо понимать, что производственная составляющая тесно связана с финансовыми инструментами. И в первую очередь ― с облигациями на внешних рынках. И мы видим, что как только началась нестабильная ситуация внутри Беларуси, сразу произошло резкое снижение надежности облигаций и их "сброс" основными держателями", ― объясняет эксперт.
Такой "сброс" облигаций мог создать дополнительную нагрузку на обслуживание внешнего государственного долга, однако постепенная стабилизация внутри страны уже поспособствовала определенному успокоению на рынке ценных бумаг, добавляет эксперт.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, массовые
Комментарий экономического аналитика Алексея Авдонина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В частности, убытки того или иного производства от стачек и протестов могут привести к подрыву социально-экономических гарантий и, как следствие, к невыплате...
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