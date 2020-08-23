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В Минске закрыли четыре станции метро
Источник материала: Навiны
Днем 23 августа на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы».
Пресс-служба метрополитена заверила, что это сделано «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
Эта мера «совпала» с акцией протеста оппозиции, на которую уже
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Днем 23 августа на вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы». Пресс-служба метрополитена заверила, что это...
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