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Более 1600 человек остались без воды после падения водонапорной башни в Телеханах

23.08.2020 13:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Водонабжение в Телеханах отсутсвовало несколько часов.

По информации МЧС, вечером 22 августа поступило сообщение о падении 30-метровой водонапорной башни в городском поселке Телеханы 1991 года постройки.

Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор (1600 абонентов), организовывался подвоз питьевой воды.

 
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Водонабжение в Телеханах отсутсвовало несколько часов. По информации МЧС, вечером 22 августа поступило сообщение о падении 30-метровой водонапорной башни в...
 
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