|
Более 1600 человек остались без воды после падения водонапорной башни в Телеханах
Источник материала: Навiны
Водонабжение в Телеханах отсутсвовало несколько часов.
По информации МЧС, вечером 22 августа поступило сообщение о падении 30-метровой водонапорной башни в городском поселке Телеханы 1991 года постройки.
Без водоснабжения оставались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор (1600 абонентов), организовывался подвоз питьевой воды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водонабжение в Телеханах отсутсвовало несколько часов. По информации МЧС, вечером 22 августа поступило сообщение о падении 30-метровой водонапорной башни в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)