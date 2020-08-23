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Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом

23.08.2020 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые обожают ездить по миру, хвастаться фотографиями и рассказывать невероятные истории.

Несомненно, мы любим своих друзей, но иногда эта их привычка ужасно раздражает. Случается, что по некоторым причинам мы либо не хотим, либо не можем отправиться в путешествие. А если всё-таки получилось выкроить время, чтобы посмотреть достопримечательности, можно сильно разочароваться. Ведь на фотографиях они не совсем такие, как в реальности. Или можно просто выбрать неудачным момент для путешествия.

Остров Нейлл, Индия

«Место, где стоит побывать хотя бы раз в жизни».

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: reddit.com/user/Sofa_King_Chubby

Ласточкино Гнездо, Крымский полуостров

«Всегда думал, что Ласточкино Гнездо – эдакий большой рыцарский замок, а на самом деле домик 10 на 20 метров».

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: instagram.com/uliia_severenhyk и pikabu.ru / tolctblx

Розовый город, Иордания

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: instagram.com/ima1derer и reddit.com/user/chrisontour84

Ледяная пещера в Скафтафетль, Исландия

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: reddit.com/user/chrisontour84 и instagram.com/architect_the_wanderer

Тадж-Махал, Индия

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: instagram.com/yujisebastian и reddit.com/user/hypnotic_plethora

Озеро Керид, Исландия

«Вот как на самом деле выглядит озеро Керид. И никто не называет его Оком мира».

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: instagram.com/cartolinedai6continenti и reddit.com/user/metajog

Большой сфинкс, Египет

Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Фото: instagram.com/top10traveldestinations и instagram.com/antonio.wells29

Кстати, как вы заметили, здесь нет Колизея. А всё потому что вот уже два года подряд он признаётся самой популярной у туристов достопримечательностью – здесь подробнее.

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Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые...
 
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