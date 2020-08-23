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Ожидания разбились об реальность. Семь раз, когда путешественники увидели мир под другим углом
Источник материала: СТВ
Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые обожают ездить по миру, хвастаться фотографиями и рассказывать невероятные истории.
Несомненно, мы любим своих друзей, но иногда эта их привычка ужасно раздражает. Случается, что по некоторым причинам мы либо не хотим, либо не можем отправиться в путешествие. А если всё-таки получилось выкроить время, чтобы посмотреть достопримечательности, можно сильно разочароваться. Ведь на фотографиях они не совсем такие, как в реальности. Или можно просто выбрать неудачным момент для путешествия.
Остров Нейлл, Индия
«Место, где стоит побывать хотя бы раз в жизни».
Ласточкино Гнездо, Крымский полуостров
«Всегда думал, что Ласточкино Гнездо – эдакий большой рыцарский замок, а на самом деле домик 10 на 20 метров».
Розовый город, Иордания
Ледяная пещера в Скафтафетль, Исландия
Тадж-Махал, Индия
Озеро Керид, Исландия
«Вот как на самом деле выглядит озеро Керид. И никто не называет его Оком мира».
Большой сфинкс, Египет
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Все мы часто получаем советы. Даже если не просим. И один из таких советов – путешествуй. Именно это слово любят говорить своим друзьям очень активные люди, которые...
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