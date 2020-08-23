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Путин: важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности

23.08.2020 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества в видеообращении к участникам и гостям форума "Армия 2020" и Армейских международных игр.

© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ
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"Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы", – сказал Путин.

Он отметил, что в этом году масштабные мероприятия стартуют одновременно: по мнению российского лидера, от такого сочетания "их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют".

Владимир Путин подчеркнул также, что состязание армейских игр способствует укреплению мира "и взаимопониманию между странами и народами", форум и игры также послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере.

"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", – заявил президент.

Армейские международные игры, считает он, уже несколько лет служат укреплению дружеских связей, открытому доброжелательному обмену опытом: военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Президент России считает, что состязание армейских игр способствует укреплению мира "и взаимопониманию между странами и народами".
 
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