Путин: важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества в видеообращении к участникам и гостям форума "Армия 2020" и Армейских международных игр.

"Хорошо понимаем, как важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества, вместе искать ответы на возникающие вызовы", – сказал Путин.

Он отметил, что в этом году масштабные мероприятия стартуют одновременно: по мнению российского лидера, от такого сочетания "их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют".

Владимир Путин подчеркнул также, что состязание армейских игр способствует укреплению мира "и взаимопониманию между странами и народами", форум и игры также послужат укреплению межгосударственных связей в оборонной сфере.

"Многочисленные гости смогут увидеть возможности наших вооруженных сил, познакомиться с новейшими достижениями отечественной и зарубежной оборонной промышленности, с успешными проектами международной кооперации. В этой связи рассчитываю, что на полях форума будут плодотворно и эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы", – заявил президент.

Армейские международные игры, считает он, уже несколько лет служат укреплению дружеских связей, открытому доброжелательному обмену опытом: военнослужащие из разных стран соревнуются в мастерстве, владении техникой, уровне выучки и дисциплины, проверяют себя на готовность проходить серьезные испытания и выполнять поставленные задачи в экстремальных условиях.