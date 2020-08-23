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Сергей Кайко: Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости

23.08.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко высказался по поводу отвратительной выходки генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова.




"Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости. Прежде всего эстетической.

Страшно подумать, что они считают, будто это круто... Это не круто. Это дно. Хуже только затариваться в "Табакерке".
Короче, содрогнитесь, кто еще не...", — написал Кайко в Фэйсбук.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко высказался по поводу отвратительной выходки генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова.
 
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