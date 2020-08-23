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В центре Минска отмечается концентрация силовиков и спецтехники
23.08.2020 13:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото "Еврорадио"
Накануне объявленной в телеграм-каналах массовой акции протеста в Минске 23 августа, силовики стягивают в центр города автозаки и другую спецтехнику.
Силовики готовят центр города к оппозиционному маршу, как который сегодня собираются выйти неравнодушные беларусы и рабочие крупных минских предприятий.
На въездах в Минск и на выездах из других городов в сторону Минска ГАИ проводит операцию "Фильтр" — инспеторы проверяют документы и отпускают водителей.
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Накануне объявленной в телеграм-каналах массовой акции протеста в Минске 23 августа, силовики стягивают в центр города автозаки и другую спецтехнику.
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