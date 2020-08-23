﻿ В центре Минска отмечается концентрация силовиков и спецтехники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Минска отмечается концентрация силовиков и спецтехники

23.08.2020 13:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото "Еврорадио"

Накануне объявленной в телеграм-каналах массовой акции протеста в Минске 23 августа, силовики стягивают в центр города автозаки и другую спецтехнику.

Силовики готовят центр города к оппозиционному маршу, как который сегодня собираются выйти неравнодушные беларусы и рабочие крупных минских предприятий. Еврорадио и очевидцы передают, что в город стягивается спецтранспорт — автозаки и автобусы с ОМОНом, огорожены входы во Дворец Республики и Дворец профсоюзов. В Александровском сквере около Администрации президента дежурит ОМОН в бронежилетах. На улице Советской — много военной техники. Это в двух ашагах от площади Независимости, где сегодня планируют встретиться минингующие.

На въездах в Минск и на выездах из других городов в сторону Минска ГАИ проводит операцию "Фильтр" — инспеторы проверяют документы и отпускают водителей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне объявленной в телеграм-каналах массовой акции протеста в Минске 23 августа, силовики стягивают в центр города автозаки и другую спецтехнику.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным белорусам». Форвард «Ислочи» - о ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика