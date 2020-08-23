В центре Минска отмечается концентрация силовиков и спецтехники

Источник материала: Ежедневник

фото "Еврорадио"

Накануне объявленной в телеграм-каналах массовой акции протеста в Минске 23 августа, силовики стягивают в центр города автозаки и другую спецтехнику.

Силовики готовят центр города к оппозиционному маршу, как который сегодня собираются выйти неравнодушные беларусы и рабочие крупных минских предприятий. Еврорадио и очевидцы передают, что в город стягивается спецтранспорт — автозаки и автобусы с ОМОНом, огорожены входы во Дворец Республики и Дворец профсоюзов. В Александровском сквере около Администрации президента дежурит ОМОН в бронежилетах. На улице Советской — много военной техники. Это в двух ашагах от площади Независимости, где сегодня планируют встретиться минингующие.

На въездах в Минск и на выездах из других городов в сторону Минска ГАИ проводит операцию "Фильтр" — инспеторы проверяют документы и отпускают водителей.