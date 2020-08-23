|
В Гомеле сторонники Лукашенко обзывали своих оппонентов «фашистами» и «проститутками»
Источник материала: Навiны
Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле.
Первоначально в областном центре женщины планировали провести акцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков. Местом их сбора стала площадка у костела. Но собравшихся там женщин вытеснила милиция и сторонники власти с красно-зелеными флагами.
Колонна сторонников Лукашенко проследовала за оппонентами власти по улице Советской, выкрикивая в их адрес «фашисты», «продажные», «проститутки» и провоцируя их на конфликты.
В итоге сторонникам перемен удалось собраться на площадке у драматического театра, так как площадь Ленина занята
Люди возле драмтеатра скандируют: «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!», сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее двух тысяч человек участвует в акции сторонников перемен в Гомеле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)