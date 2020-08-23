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Это уже не остановить! Футболист «Витебска» отпраздновал гол, подняв кулак и «V»
Источник материала: Tut.by
Белорусские футболисты продолжают флешмоб, начатый
Вчера эту традицию поддержал
В эти дни проходят матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который был приостановлен после выборов. Матчи проходят без зрителей.
Напомним, что в Беларуси
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В Мозыре футболист «Витебска» отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и «V».
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