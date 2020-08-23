Это уже не остановить! Футболист «Витебска» отпраздновал гол, подняв кулак и «V»

Источник материала: Tut.by

Белорусские футболисты продолжают флешмоб, начатый Николаем Янушем в пятницу . Сегодня в Мозыре футболист «Витебска» Сергей Волков отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и «V».

Вчера эту традицию поддержал нападающий «Руха» Олег Никифоренко , забивший в ворота «Городеи».

В эти дни проходят матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который был приостановлен после выборов. Матчи проходят без зрителей.

Напомним, что в Беларуси 15 дней идут мирные протесты , которые начались 9 августа.