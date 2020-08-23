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Это уже не остановить! Футболист «Витебска» отпраздновал гол, подняв кулак и «V»

23.08.2020 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские футболисты продолжают флешмоб, начатый Николаем Янушем в пятницу. Сегодня в Мозыре футболист «Витебска» Сергей Волков отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и «V».

Вчера эту традицию поддержал нападающий «Руха» Олег Никифоренко, забивший в ворота «Городеи».

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В эти дни проходят матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу, который был приостановлен после выборов. Матчи проходят без зрителей.

Напомним, что в Беларуси 15 дней идут мирные протесты, которые начались 9 августа.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Мозыре футболист «Витебска» отпраздновал гол в ворота «Славии», подняв кулак и «V».
 
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