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Лавров: Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции
Источник материала: Навiны
Москва выступает за то, чтобы белорусский народ сам решил, как выходить из кризиса, без посредничества. Об этом заявил 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам. Кроме этого он отметил, что внешние силы пытаются спровоцировать в Беларуси кровопролитие.
В тоже время, по мнению Лаврова, ситуация в стране стабилизируется. «Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции», — цитирует Лаврова
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Москва выступает за то, чтобы белорусский народ сам решил, как выходить из кризиса, без посредничества. Об этом заявил 23 августа министр иностранных дел России...
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