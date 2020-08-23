ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров: Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции

23.08.2020 16:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Москва выступает за то, чтобы белорусский народ сам решил, как выходить из кризиса, без посредничества. Об этом заявил 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.


По его словам, Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам. Кроме этого он отметил, что внешние силы пытаются спровоцировать в Беларуси кровопролитие.

В тоже время, по мнению Лаврова, ситуация в стране стабилизируется. «Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит оппозиции», — цитирует Лаврова «Московский комсомолец».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва выступает за то, чтобы белорусский народ сам решил, как выходить из кризиса, без посредничества. Об этом заявил 23 августа министр иностранных дел России...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.08.2020
Mir24.TV Belarus
23.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика