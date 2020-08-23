Марш солидарности проходит в Витебске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около площади Победы, где в первой половине дня воскресенья стали собираться сотни горожан, дежурило большое количество автозаков и автобусов с силовиками, в том числе военные, сообщает корреспондент Sputnik. Сотрудники группы информирования УВД предупреждали собравшихся, что их акция незаконна. Несмотря на это митингующие развернули транспаранты и флаги и пошли вдоль центральной улицы Ленина в сторону площади Свободы.

Спустя несколько часов количество протестующих на улицах Витебска увеличилось до нескольких тысяч человек, а колонна растянулась более чем на километр. Как стало известно Sputnik, многие горожане в чатах писали, что поедут на акцию протеста в Минск.

Вечером в Витебске, на Пушкинской площади планировалось провести бесплатный концерт с участием кавер-бэндов, но, как рассказали организаторы, мероприятие пришлось отменить после предупреждений о задержаниях.

В воскресенье утром Министерство внутренних дел Беларуси призвало граждан не проводить незаконных массовых мероприятий и усилило меры безопасности .

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа. В первые три дня акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. На 23 августа оппозиция запланировала очередную мирную акцию протеста под названием "национальный марш солидарности". Что происходит в Минске - читайте в материале Sputnik.