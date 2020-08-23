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Из-за COVID-19 Латинская Америка и страны Карибского бассейна могут потерять больше трети населения
Источник материала: ОНТ
Латинская Америка и страны Карибского бассейна от второй волны COVID-19 могут потерять больше трети населения.
Ситуация накаляется в Аргентине, где в результате вспышки в одной из неблагополучной провинции заразились 30% медицинских работников. Cистема оказания помощи может рухнуть. В Азии дела обстоят не лучше. Индия сообщала о рекордных ежедневных показателях заражения в течение 18 дней подряд. Южная Корея закрывает бары, рестораны, магазины и спортзалы. По этому же пути начинает двигаться Европа. Вспышки заболевания уже зафиксированы во Франции и Германии. Всего в мире зафиксировано уже более 23 миллионов случаев заболеваний.
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Латинская Америка и страны Карибского бассейна от второй волны COVID-19 могут потерять больше трети населения. Ситуация накаляется в Аргентине, где в результате...
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