Очки Махатмы Ганди ушли с молотка в Великобритании за 340 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Очки знаменитого Махатмы Ганди, индийского и общественного деятеля, одного из руководителей и идеологов движения за независимость Индии, были проданы на аукционе за 260 тысяч фунтов стерлингов (340 тысяч долларов). Об этом передает телеканал Sky News.

Сообщается, что лот был выкуплен в ходе торгов аукционного дома East Bristol Auctions. Известно, что предыдущему владельцу очки достались от дяди, который трудился в Южной Африке с 1910 по 1930 годы – в это время там и находился индийский идеолог Ганди.

Похоже, что продавец не понимал истинной ценности вещи – он положил очки в простой конверт и опустил его в почтовый ящик аукционного дома, сопроводив запиской: «Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне».

Однако в ходе торгов сумма первоначальной оценки была превышена более чем в 17 раз до 340 тысяч долларов. Можно смело ожидать, что после такого продавец очков все-таки со стула упал.









Фото: Sky News

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