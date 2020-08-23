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Марш новой Беларуси проходит эпично – смотрите, как это выглядит с высоты

23.08.2020 17:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас мы с вами пишем новую историю Беларуси: спустя две недели протестов на площади Независимости и рядом с ней собралось сумасшедшее количество людей: по разным оценкам от 100 до 200 тысяч человек. Мы не можем прятать от вас это красоту. 

А тем временем в другой Беларуси: 

Краткая хронология: 

Люди начали собираться на площади около 14:00. В это же время объявили, что центральные станции метро – Площадь Ленина, Октябрьская/Купаловская и Площадь Победы – закрывают. Позже закрыли и Немигу. 

Это нисколько не остановило демонстрантов. Уже к 15:00 перекыли часть проспекта Независимости и колонны протестующих вышли на дорогу – на тротуаре они просто не помещались. 

К 16:00 люди начали уходить от площади к гостинице «Планета». К этому времени закрыли ТРЦ «Галерея», а около стелы Минобороны устроило настоящий блокпост: по периметру мемориала расставили колючую проволоку и военных. 

 
 
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Прямо сейчас мы с вами пишем новую историю Беларуси: спустя две недели протестов на площади Независимости и рядом с ней собралось сумасшедшее количество людей: по...
 
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