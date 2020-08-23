Марш новой Беларуси проходит эпично – смотрите, как это выглядит с высоты

Источник материала: KYKY

Прямо сейчас мы с вами пишем новую историю Беларуси: спустя две недели протестов на площади Независимости и рядом с ней собралось сумасшедшее количество людей: по разным оценкам от 100 до 200 тысяч человек. Мы не можем прятать от вас это красоту.

А тем временем в другой Беларуси:

Краткая хронология:

Люди начали собираться на площади около 14:00. В это же время объявили, что центральные станции метро – Площадь Ленина, Октябрьская/Купаловская и Площадь Победы – закрывают. Позже закрыли и Немигу.

Это нисколько не остановило демонстрантов. Уже к 15:00 перекыли часть проспекта Независимости и колонны протестующих вышли на дорогу – на тротуаре они просто не помещались.

К 16:00 люди начали уходить от площади к гостинице «Планета». К этому времени закрыли ТРЦ «Галерея», а около стелы Минобороны устроило настоящий блокпост: по периметру мемориала расставили колючую проволоку и военных.