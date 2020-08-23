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С 25 августа по 5 сентября в Беларуси будет проходить акция «Внимание - дети!»

23.08.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С 25 августа по 5 сентября в Беларуси будет проходить акция «Внимание - дети!»

В Беларуси с 25 августа по 5 сентября будет организовано специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!». Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Со своей стороны родители должны каждый день напоминать своим детям о правилах безопасного поведения на улице, а также следить, чтобы ребята их соблюдали. Водители машин обязаны быть особенно внимательными, проезжая во дворах, возле населенных пунктов, школ, пересекая перекрестки и минуя пешеходные переходы.

Там также напомнили, что только в текущем году в Брестской области было зарегистрировано 35 аварий с участием несовершеннолетних, в итоге 39 человек получили травмы.

 

 

Фото: pixabay


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В Беларуси с 25 августа по 5 сентября будет организовано специальное комплексное мероприятие «Внимание - дети!». Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского...
 
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