В Беларуси Литва поддержит то, что выгодно США и невыгодно РФ ― эксперт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Асафов: Литва всегда поддержит то, что выгодно США и невыгодно России

Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал прозвучавшие на минувшей неделе заявления президента Литвы. Гитанас Науседа заявил , в частности, что будущее Беларуси не должно зависеть "только от доброй воли России", что Москва должна "уважать независимость и суверенитет Беларуси", а Брюссель должен создать условия, чтобы "белорусский народ сам принимал решения о будущем".

"Ситуация в Беларуси будет темой литовской политической повестки до тех пор, пока она содержит хоть какие-то антироссийские или проамериканские моменты, эта ключевая позиция литовской политической элиты будет выражаться любым образом вне зависимости от того, будет Лукашенко у власти или не будет", ― считает Асафов.

Также на минувшей неделе состоялась встреча премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, где глава литовской дипломатии высказался о том, что вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для свободных и справедливых выборов в Беларуси. Все это лишний раз подчеркивает направленность литовской внешней политики, отмечает Асафов.

"В этом контексте все заявления будут антилукашенковские, протихановские или про-чьи-нибудь еще — про-того, кто так или иначе в глазах литовских чиновников будет представлять оппозицию Лукашенко, оппозицию России… Каких-то более сложных, глубоких, например экономических, причин искать здесь не стоит, потому что их нет", — убежден политолог.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже две недели. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. До 13 августа правоохранительные органы жестко подавляли протесты , применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали, есть данные о троих погибших. На минувшей неделе к протестующим присоединились также работники ряда предприятий и госСМИ, объявив о забастовках , которые в Минтруда назвали незаконными.

Комментарий политолога Александра Асафова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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