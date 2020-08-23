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В Беларуси Литва поддержит то, что выгодно США и невыгодно РФ ― эксперт
23.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Таким образом собеседник Sputnik прокомментировал прозвучавшие на минувшей неделе заявления президента Литвы. Гитанас Науседа
© Sputnik / Виктор Толочко
"Ситуация в Беларуси будет темой литовской политической повестки до тех пор, пока она содержит хоть какие-то антироссийские или проамериканские моменты, эта ключевая позиция литовской политической элиты будет выражаться любым образом вне зависимости от того, будет Лукашенко у власти или не будет", ― считает Асафов.
Также на минувшей неделе состоялась встреча премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, где глава литовской дипломатии высказался о том, что вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для свободных и справедливых выборов в Беларуси. Все это лишний раз подчеркивает направленность литовской внешней политики, отмечает Асафов.
"В этом контексте все заявления будут антилукашенковские, протихановские или про-чьи-нибудь еще — про-того, кто так или иначе в глазах литовских чиновников будет представлять оппозицию Лукашенко, оппозицию России… Каких-то более сложных, глубоких, например экономических, причин искать здесь не стоит, потому что их нет", — убежден политолог.
Комментарий политолога Александра Асафова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Руководство Литвы видит своей задачей поддержку антироссийского и проамериканского контекста, на чем бы он ни строился, в том числе и в отношении к белорусским...
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