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«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

23.08.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Марш новой Беларуси» прошел 23 августа в Минске и других белорусских городах. В столице акция собрала порядка ста тысяч сторонников перемен.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

Одними из первых акцию начали представители рабочего класса столицы. Одну колонну сформировали рабочие завода колесных тягачей, моторного и других заводов. Вторую — работники тракторного завода, а также примкнувшие к ним шахтеры из Солигорска.

По дороге к площади Независимости к колоннам присоединялись многочисленные сторонники перемен.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

В центр Минска сегодня была стянута милицейская и военная техника. Армейские автобусы и автозаки стояли на улице Свердлова напротив Михайловского сквера, а также вдоль улицы Володарского.

На подступах к площади Независимости люди в штатском установили видеокамеры на штативах, снимают всех, кто приходит. Периодически через громкоговорители, установленные на площади, собравшимся предлагали разойтись, так как они «нарушают действующее законодательство».

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

Милицией были перекрыты подходы к площади Независимости со стороны улиц Московской и Берсона. Однако это не помешало десяткам тысячам участников марша заполнить всю площадь и проспект Независимости по всей шире вплоть до ГУМа.

Помешать собравшимся власти пытались идеологическим оружием, включив на всю площадь через репродукторы старые советские песни.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

Примерно 15:30 участники марша провели минуту молчания в память о погибших участниках протестов и тех, кто подвергся насилию со стороны силовиков.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

Пробыв на площади Независимости до 16:00, основная масса участников марша начала движение в новую точку — на проспект Независимости в район гостиницы «Планета». Это напротив стелы «Минск — город-герой», где неделю назад прошла самая массовая в истории страны акция протеста.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко
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На этот раз все походы к стеле были перекрыты — по периметру были установлены турникеты и натянута колючая проволока. Вдоль турникетов расположились военные с автоматическим оружием.

Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» заняла склон напротив и проезжую часть перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

Член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. «Мы мирные граждан, мы — просто гуляем», — сказала она.

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко
Павел Латушко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

После остановки в районе гостиницы «Планета» часть участников «Марша новой Беларуси» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного флага.

Рядом с площадью находится Дворец независимости — рабочая резиденция Лукашенко.

На подступах к дворцу силовики перекрыли проспект по всей ширине с помощью специальной техники и живой силы. Более ста человек в полной амуниции образовали цепь, перекрыв весь проспект от дальнего края зеленой зоны до забора дворцовой территории. Наготове стояли как минимум три водомета.

Цепи омоновцев также перекрыли подступы ко Дворцу независимости и с других направлений. По примерным подсчетам, только в оцеплении было задействовано не менее трехсот человек. Также была замечена бронетехника.

Участники марша подошли к заграждению на расстояние примерно пятидесяти метров, они скандировали «Уходи!» и «Трибунал».

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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«Марш новой Беларуси» прошел 23 августа в Минске и других белорусских городах. В столице акция собрала порядка ста тысяч сторонников перемен.
 
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