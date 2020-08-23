«Марш новой Беларуси». От площади Независимости до дворца Лукашенко

«Марш новой Беларуси» прошел 23 августа в Минске и других белорусских городах. В столице акция собрала порядка ста тысяч сторонников перемен.





Одними из первых акцию начали представители рабочего класса столицы. Одну колонну сформировали рабочие завода колесных тягачей, моторного и других заводов. Вторую — работники тракторного завода, а также примкнувшие к ним шахтеры из Солигорска.

По дороге к площади Независимости к колоннам присоединялись многочисленные сторонники перемен.









































В центр Минска сегодня была стянута милицейская и военная техника. Армейские автобусы и автозаки стояли на улице Свердлова напротив Михайловского сквера, а также вдоль улицы Володарского.

На подступах к площади Независимости люди в штатском установили видеокамеры на штативах, снимают всех, кто приходит. Периодически через громкоговорители, установленные на площади, собравшимся предлагали разойтись, так как они «нарушают действующее законодательство».









Милицией были перекрыты подходы к площади Независимости со стороны улиц Московской и Берсона. Однако это не помешало десяткам тысячам участников марша заполнить всю площадь и проспект Независимости по всей шире вплоть до ГУМа.

Помешать собравшимся власти пытались идеологическим оружием, включив на всю площадь через репродукторы старые советские песни.

















































Примерно 15:30 участники марша провели минуту молчания в память о погибших участниках протестов и тех, кто подвергся насилию со стороны силовиков.













Пробыв на площади Независимости до 16:00, основная масса участников марша начала движение в новую точку — на проспект Независимости в район гостиницы «Планета». Это напротив стелы «Минск — город-герой», где неделю назад прошла самая массовая в истории страны акция протеста.







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На этот раз все походы к стеле были перекрыты — по периметру были установлены турникеты и натянута колючая проволока. Вдоль турникетов расположились военные с автоматическим оружием.

Многотысячная колонна участников «Марша новой Беларуси» заняла склон напротив и проезжую часть перешла с площади Независимости на проспект Победителей в район стелы «Минск — город-герой».





















Член Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса Мария Колесникова призвала собравшихся отойти от колючего ограждения и не провоцировать военных. «Мы мирные граждан, мы — просто гуляем», — сказала она.















Павел Латушко













После остановки в районе гостиницы «Планета» часть участников «Марша новой Беларуси» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного флага.

Рядом с площадью находится Дворец независимости — рабочая резиденция Лукашенко.

На подступах к дворцу силовики перекрыли проспект по всей ширине с помощью специальной техники и живой силы. Более ста человек в полной амуниции образовали цепь, перекрыв весь проспект от дальнего края зеленой зоны до забора дворцовой территории. Наготове стояли как минимум три водомета.

Цепи омоновцев также перекрыли подступы ко Дворцу независимости и с других направлений. По примерным подсчетам, только в оцеплении было задействовано не менее трехсот человек. Также была замечена бронетехника.

Участники марша подошли к заграждению на расстояние примерно пятидесяти метров, они скандировали «Уходи!» и «Трибунал».

Фото Сергея Сацюка