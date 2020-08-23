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«Мы - з народам». «Крумкачы» вышли на матч в майках с надписью солидарности
Источник материала: Tut.by
Столичный клуб «Крумкачы», который выступает в первой лиге, вышел на игру против «Химика» в майках с оригинальным принтом.
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «крумак», которые поднялись на третье место в турнирной таблице.
Ко второму кругу команда представила новую форму.
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Столичный клуб, который выступает в первой лиге, вышел на игру против «Химика» в майках с оригинальным принтом.
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