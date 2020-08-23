«Мы - з народам». «Крумкачы» вышли на матч в майках с надписью солидарности

Источник материала: Tut.by

Столичный клуб «Крумкачы», который выступает в первой лиге, вышел на игру против «Химика» в майках с оригинальным принтом.

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «крумак», которые поднялись на третье место в турнирной таблице.

Ко второму кругу команда представила новую форму.



















