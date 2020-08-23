«Александр Григорьевич, мы требуем, чтоб вы ушли»

Возле гостиницы «Планета», ставшей одной из точек «Марша новой Беларуси» , состоялся митинг с участием членов Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской.





«Они хотят подавить нашу волю»

Член КС юрист Лилия Власова отметила, что как юрист много знает о человеческой боли. «Мы хотим получить ответ, почему против мирных людей развязали войну, развернули концлагеря на Окрестина и в КГБ. Когда люди стали выходить оттуда, весь мир ужаснулся от их рассказов. Но реакция властей была циничной: вместо того чтобы уйти в отставку, они возбудили уголовные дела», — сказала Власова.

«Они хотят подавить нашу волю, но мы живые, мы боремся, и нашу силу воли невозможно подавить. Мы обязаны этим перед нашими братьями и сестрами, которые пострадали. Не забудем, не простим», — заявила член КС.

«Власть должна принадлежать белорусскому народу»

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова поблагодарила «каждого, кто сегодня сюда пришел».





«Спасибо всем кто выходит на улицы своих городов, кто не побоялся и вышел на забастовку. Еще полгода тому никто не верил, что белорусы выберут нового президента. Но мы это сделали. Тихановская победила. Белорусы удивили весь мир. И сегодня мы громко говорим «Жыве Беларусь!». Главное оружие власти — это страх. И каждый должен сделать свой выбор: жить в страхе или побороть его и жить в свободе. Мы ощутили себя одним народом. Мы не делим людей, мы все разные, но все равно единые. Единые в стремлении жить в независимой свободной и богатой Беларуси», — сказала Ковалькова.

По ее словам, КС продолжает реализовывать программу Тихановской: освобождение политзаключенных, новые честные выборы президента, парламента и местных советов.

«Мы должны участвовать в управлении нашей страной. Власть должна принадлежать белорусскому народу. В эти дни мы почувствовали себя гражданами. И независимость является нашей ценностью», — подчеркнула Ковалькова.

«Лукашенко должен уйти в отставку, чтобы мы могли возобновить работу наших предприятий, — заявила она. — Каждый день у власти бывшего президента — это урон нашей экономике. Бывший президент должен уйти».

«Он говорит, что привезет сюда россиян, украинцев, китайцев на замену. Но это наша земля, наша страна. Мы требуем, чтобы он ушел. Александр Григорьевич, сегодня это требование большинства белорусов. И мы требуем, чтоб вы ушли», — призвала Ковалькова.

«Кукловод здесь только один»

«Две недели назад мы выбрали себе нового президента. Но пока в нашей стране мало выбирать — надо бороться за свой выбор», — заявила представитель кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова.





«За эти две недели нам всем было больно, страшно, плохо, но было и невероятно хорошо, — отметила Колесникова. — За эти две недели мы прошли путь, который другие проходят за столетия. Весь мир сходит с ума от белорусов. Мы показали всем нашу силу, порядочность, упорство и ум. Мы сделали то, с чем власть не могла справиться годы, — без чиновников, бумажек и бюджетных денег. На первых полосах мировых газет — гордые, красивые и отважные белорусы. Мы с вами показали, что мы не боимся, что мы все можем, что мы нация, а не «народец».

По словам Колесниковой, еще недавно белорусов штрафовали за маленький флажок на машине, а теперь вокруг тысячи самых красивых флагов. «Еще недавно белорусам не давали собираться даже маленькой группой, а теперь на улицах сотни тысяч самых красивых людей со всей Беларуси», — отметила она.

«Мы прекрасно понимаем, что кто-то устает, кто-то отчаивается, но мы, белорусы, выбрали путь мирного сопротивления, а этот путь требует времени», — подчеркнула представитель Тихановской.

Она призвала «продолжить выражать свое несогласие, показать каждому недобросовестному чиновнику, что он неправ, а мы с ним не согласны». «Мы должны дать понять каждому военному, представителю силовых структур, что преступники, которые калечили и убивали белорусов две недели, должны отвечать перед судом», — заявила Колесникова.

По ее словам, дети и женщины оказались намного сильнее сотрудников, которые видели геноцид белорусов и не осмелились его остановить. Колесникова заявила, что эта коллективная психологическая травма останется навсегда. «Но если граждане сейчас сдадутся и не победят, то весь ужас окажется зря», — считает она.

«Военным и силовым структурам сейчас вливают в уши, что у нас, мирных белорусов, кукловоды. Кукловод здесь только один. Он управляет не нами, смелыми и честными людьми, а силовиками, отдавая им преступный приказ, оправдывая их какими-то детсадовскими сказками. Он управляет телеведущими, которые без смущения выдают чудовищную ложь. Он дергает за ниточки учителей, которые заменяют цифры, и бюджетников, которые несут перевернутые флаги», — сказала Колесникова.

«Посмотрите, как засуетилась власть, — обратила внимание она. — Митинги, песни, флаги, прыжки в мешках, другие ухищрения российских политтехнологов. И это настоящая предвыборная кампания после выборов».

«Именно вы заставили действующую власть шататься в своем кресле. Представьте, что директора вашей фирмы не любят все коллеги, постоянно показывают ему свое отношение и говорят уйти. Как долго он продержится на своем рабочем месте? Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет выходить. Но нам все хватит терпения подождать его у двери. Сейчас власть меняет белорусов, которые ей не нравятся, не украинцев, китайцев и россиян. Но нам проще заменить одного человека», — заявила представитель Тихановской.

По ее словам, сопротивление — это марафон, с которым не справится режим, «но мы справимся».

Колесникова призвала «каждый день до победы делать что-то, чтобы жить в спокойной, независимой, свободной стране».

«Хватит жить по понятиям!»

«У власти нет выбора, кроме как выполнить волю народа», — заявил член Координационного совета Павел Латушко.

«Сегодня я очень счастливый человек. Горжусь, что я белорус, что наконец наступило утро и больше не наступит ночь. Мы мирные люди и хотим перемен. Мы сражаемся за правду. Мы хотим, чтобы наш голос был посчитан», — сказал экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра.

«Мы должны действовать в рамках закона, — подчеркнул он. — Будем добиваться, чтобы были начаты уголовные дела по фактам насилия над гражданами и они были доведены до суда. Мы требуем расследования. Мы должны настаивать на отставке всего руководства МВД».

Эти слова Латушко были встречены скандированием: «Трибунал! Трибунал!»

Член КС отметил, что в Верховный суд поданы жалобы на результаты выборов. «Мы требуем, чтобы суд принял правовое решение. Хватит жить по понятиям!» — призвал Латушко.

«Если власть не пойдет на диалог, предлагаем начать отзыв депутатов, которые не поддерживают народ, инициировать отзыв всех депутатов местных советов, республиканский референдум о возвращении Конституции 1994 года, которая ограничивает сроки главы государства», — сказал он.

Представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский отметил: «На протяжении 26 лет нас методично запугивали, у нас воровали голоса, избивали наших друзей, матерей, отцов, братьев, сестер. Нас заставляют работать на государство и платить налоги, за которые потом людей избивают, насилуют, унижают».

«Вы будете работать на этого диктатора? Что вы будете делать?» — обратился к собравшимся Дылевский. Протестующие начали скандировать: «Забастовка!»

«Многие уже бастуют. Люди, не бойтесь бастовать, это наше законное право», — сказал представитель МТЗ, на что собравшиеся отреагировали возгласами: «Каждый день!»

По мнению юриста Максима Знака, за три месяца белорусы убедились, что «государство свои законы выполнять не особо может».

«Посмотрите, сколько нас много, мы везде, огромное море людей. У каждого из нас есть знакомые, кто еще не здесь. У каждого из нас есть знакомые бюджетники, госслужащие, знакомые в правоохранительных органах. Поговорите с ними. Скажите, что сейчас самое время — за эту неделю до 1 сентября — наконец выразить свою позицию. Если они знают о нарушениях, что кто-то был обижен, рассказать об этом всем — не молчать. Потому что сейчас решается судьба страны», — сказал юрист.

«И мы все те, кто сейчас здесь, знаем, как она решилась, — подчеркнул Знак. — Поэтому у остальных есть последняя возможность сказать правду, возбудить уголовные дела, которые требуют белорусы, разобраться с теми, кто калечил и истязал людей в местах заключения. И, наконец, поставить точку на этом и жить в новой Беларуси спокойно и по закону».

Фото Сергея Сацюка