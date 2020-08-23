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В новом марше свободы по Минску прошли более 100 тысяч человек

23.08.2020 20:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Более 100 тысяч человек приняли участие в новом марше свободы, прошедшем в Минске в воскресенье 23 августа. Люди вновь протестовали против результатов выборов и насилия со стороны силовиков.

Точкой сбора была площадь Независимости. Здесь людей собралось столько, что все на площадь не поместились и многим пришлось топтаться на проспекте Независимости. Собравшись и почтив память погибших от рук силовиков Беларуси минутой молчания, люди двинулись сперва на Октябрьскую площадь, а далее к  стеле «Минск — город-герой».

Оказалось, что по ее периметру выстроились военнослужащие и омоновцы. После почти часового митинга перед стелой, люди стали расходится. Некоторые пошли к еще одной точке — площади Государственного флага возле резиденции президента. Когда митинг кончился, туда на вертолете прилетел Александр Лукашенко с автоматом. 

В новом марше свободы по Минску прошли более 100 тысяч человек




В новом марше свободы по Минску прошли более 100 тысяч человек

Фото Tut.by и Thinktanks.by

 
Теги: Минск
 
 
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Более 100 тысяч человек приняли участие в новом марше свободы, прошедшем в Минске в воскресенье 23 августа. Люди вновь протестовали против результатов выборов и...
 
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