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Около 50 тысяч человек выстраиваются в цепь солидарности с белорусами

23.08.2020 20:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Акция «Путь свободы» организована в знак солидарности с белорусским народом, который не хочет ничего другого, как только быть свободным. Предполагается, что 50 тыс. человек выстроятся цепью от Вильнюса до границы с Беларусью.

Акция началась на Кафедральной площади в центре Вильнюса, откуда в 19.00 в небо подняли воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом. Участники одевают белую одежду и берут с собой белые или красные цветы, а также БЧБ флажки.

Как сообщает портал Delfi, который ведет прямую трансляцию, в живую цепь до белорусской границы встанут также действующий президент Литвы Гитанас Науседа, бывшие президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, а также министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

 
 
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Акция «Путь свободы» организована в знак солидарности с белорусским народом, который не хочет ничего другого, как только быть свободным. Предполагается, что 50 тыс....
 
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