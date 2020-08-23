Как утихомирить стаю щенков? Американец нашел гениальный способ (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Молодой американец, проживающий в США, поделился гениальным способом привлечь внимание и успокоить восемь щенков золотистого ретривера. Видео было выложено на YouTube.

По его словам, месяц назад его питомица произвела на свет помет. В семье были восхищены маленькими смешными комочками, однако потом щенки окрепли – и появились проблемы. С этого момента в доме воцарился хаос.





Как ни странно, молодой человек все-таки нашел способ утихомирить неспокойных малышей. Поместив их в детскую кроватку, он поставил перед ними игрушку, которая читала перед ними сказку.

Щенки завороженно слушали игрушечного дракона, который читал с книжки сказку. Они замерли, как человеческие дети, которые слушают интересную историю. Было похоже, что их загипнотизировали. Интернет-пользователи были впечатлены и бурно отреагировали на милое видео.









Фото: Berkay Gümüştekin, pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram