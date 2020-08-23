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Как утихомирить стаю щенков? Американец нашел гениальный способ (ВИДЕО)

23.08.2020 20:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как утихомирить стаю щенков? Американец нашел гениальный способ (ВИДЕО)

Молодой американец, проживающий в США, поделился гениальным способом привлечь внимание и успокоить восемь щенков золотистого ретривера. Видео было выложено на YouTube.

По его словам, месяц назад его питомица произвела на свет помет. В семье были восхищены маленькими смешными комочками, однако потом щенки окрепли – и появились проблемы. С этого момента в доме воцарился хаос.


Как ни странно, молодой человек все-таки нашел способ утихомирить неспокойных малышей. Поместив их в детскую кроватку, он поставил перед ними игрушку, которая читала перед ними сказку.

Щенки завороженно слушали  игрушечного дракона, который читал с книжки сказку. Они замерли, как человеческие дети, которые слушают интересную историю. Было похоже, что их загипнотизировали. Интернет-пользователи были впечатлены и бурно отреагировали на милое видео.



Фото: Berkay Gümüştekin, pixabay

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Молодой американец, проживающий в США, поделился гениальным способом привлечь внимание и успокоить восемь щенков золотистого ретривера. Видео было выложено на...
 
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