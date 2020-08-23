Оператор А1 отсутствие мобильного интернета объяснил «нацбезопасностью»

Источник материала: АФН

Сегодня в Беларуси опять наблюдались перебои с мобильной связью и интернет. В местах проведения Марша Новой Беларуси интернет и связь не работали в принципе.

Белорусская дочка австрийского (европейского) оператора A1 решила защитить себя от очередного вала жалоб и перевести стрелки на государство.

«С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», - говорится в сообщении.

Под словом «снижена» следует понимать отключена. Но вот что действительно смешно, так это фраза «с обеспечением национальной безопасности». A1 – это дочка иностранной компании, которую никто к нацбезопасности не допустит. Ну разве, что под нацбезопаностью и понимается отключение интернета и мобильной связи для того, чтобы участники мирных акций не имели оперативной информации и не могли согласовывать свои действия.