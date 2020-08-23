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Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Видеофакт

23.08.2020 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники несанкционированной акции, прилетел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Видеофакт

Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Видеофакт

Эти кадры – лучшее опровержение очередного фейка в Telegram-каналах, которые поспешили написать об эвакуации Президента Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники...
 
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