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Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники несанкционированной акции, прилетел Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Эти кадры – лучшее опровержение очередного фейка в Telegram-каналах, которые поспешили написать об эвакуации Президента Беларуси.
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Новости Беларуси. Кадры, снятые на мобильный телефон. Час назад во Дворец Независимости, к которому некоторое время тому назад пришли участники...
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