Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. За 22 августа органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.





23 августа в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске, несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, все же собрались около 20 тысяч человек. Они перекрывали проезжую часть, затрудняли движение транспорта.





В определённый момент из польских Telegram-каналов раздались призывы перейти к стеле Минск-город-герой, а затем и вовсе идти ко Дворцу Независимости. Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций.