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Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В течение прошедших суток зафиксировано 75 фактов сбора граждан. За 22 августа органами внутренних дел зафиксировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.
23 августа в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске, несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях, все же собрались около 20 тысяч человек. Они перекрывали проезжую часть, затрудняли движение транспорта.
В определённый момент из польских Telegram-каналов раздались призывы перейти к стеле Минск-город-герой, а затем и вовсе идти ко Дворцу Независимости. Сотрудники МВД не допустили массовых провокаций.
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Новости Беларуси. МВД принимает меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В течение прошедших...
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