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Лукашенко прилетел во Дворец Независимости в бронежилете и с автоматом в руках

23.08.2020 20:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телеграм-канал «Пул Первого» выложил в сеть видео, на котором видно, как Александр Лукашенко прилетел на своем вертолете ко Дворцу Независимости, недалеко от которого собрались около 100 тыс. протестующих.

На видео видно, что Александр Лукашенко не только координирует действия силовиков, защищающих Дворец Независимости, которому никто и ничего не угрожает, но и сам с автоматом в руках готов отстреливаться в случае, если протестующие пройдут оцепление.

 
 
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Телеграм-канал «Пул Первого» выложил в сеть видео, на котором видно, как Александр Лукашенко прилетел на своем вертолете ко Дворцу Независимости, недалеко от...
 
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