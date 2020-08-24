Александр Лукашенко назначил Владимира Караника губернатором Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Кадровое назначение недели. Накануне во время поездки в Гродно Александр Лукашенко назначил Владимира Караника, который до сих пор занимал пост министра здравоохранения, губернатором Гродненской области.





Нового главу облисполкома Президент назвал «геройским человеком», который во время пандемии был на самом острие борьбы с COVID-19. Благодаря его усилиям, четкому контролю над ситуацией нам удалось избежать жесткого сценария распространения заболевания. И это без закрытия производств и внедрения строгих карантинных мер.

Александр Лукашенко поблагодарил предыдущего главу области – Владимир Кравцов отработал шесть с половиной лет, по совести. А чуть позже, выступая перед тысячами жителей Гродно, Президент представит нового губернатора и отметит уникальность момента.

В Гродно нового губернатора искупали в овациях, как будто очищая от хулы, которая несправедливо обрушилась на него в начале недели.

Абсолютно непонятно, почему Владимир Караник – человек, который как никто переживал за результат борьбы с вирусом, столкнулся с шельмованием.

На этой неделе он по просьбе протестующих вышел, чтобы ответить на их вопросы. Но ответы, похоже, никто не хотел слышать и не собирался слушать.

Обсуждают ситуацию с белорусским министром даже российские врачи. Вот, например, видео, которое появилось в российских медиа.

Своим мнением о происходящем в Беларуси поделился известный теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Который выразил свое мнение по поводу протестов и отметил позицию белорусов по проблеме травли людей в социальных сетях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram