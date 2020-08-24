Хотите красивый газон? Эксперт рассказал, какие работы нужно провести перед посевом семян

Источник материала: Tut.by

Конец лета — благоприятное время для создания газона. Чтобы лужайка выглядела красиво, перед посевом травосмеси важно правильно провести подготовительные работы. Что они в себя включают, рассказала инженер садово-паркового строительства, научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Анастасия Гулис.



Фото с сайта pixabay.com

В наших широтах есть два наиболее благоприятных периода для формирования газона. Это весенне-летний, который длится с конца апреля и до конца июня, а также летне-осенний.

— Сейчас подошел период летне-осеннего срока. Он начинается с середины августа и заканчивается серединой сентября. Посев травы в этот срок в наших условиях позволяет добиться того, что мы хотя бы два раза в этом году скосим газон, и это создаст нормальные условия для его зимовки. Кроме того, в этот период даже сама погода помогает нам получить дружные равномерные всходы с минимальными трудозатратами: снижается температура воздуха, чаще проходят дожди и выпадает обильная ночная роса.

Специалист уточняет: вполне вероятно, что по погодным условиям придется косить два-три, а может и четыре раза. Скашивание осенью важно потому, что если оставить слишком высокий травостой на зиму, это будет чревато заболеваниями трав и выпадением дернины, ее ослабленным состоянием ранней весной. Тогда не избежать лечения газона.

Решив сформировать газон в нынешний период, стоит провести подготовительные работы.



Фото с сайта pixabay.com

Выравнивание участка

Если участок в кочках, то устроить нормальный газон, который можно будет беспроблемно косить, очень сложно. Поэтому прежде всего территорию придется выравнять, с применением техники либо вручную. Если участок небольшой, выравнять его своими силами вполне реально в течение 2−3 дней.

Но как быть, если техники нет, а площадь под газон большая? В этом случае специалист рекомендует использовать длинные строительные обрезные доски, желательно шестиметровые.

— Досками выкладываются квадраты, засыпаются почвой. Затем сверху проводят доской, как правилом. Возможно, участок получится не точно по уровню, но он будет ровный, пригодный для нормального кошения.

Специалист отмечает, что выделяемые под строительство участки в Беларуси редко бывают абсолютно плоскими, обычно имеется какой-то уклон. Но это часто идет владельцам участков на руку, особенно если уклон устроен в сторону от дома — в этом случае он помогает отводить талые и дождевые воды.

Устройство дренажа (необязательный этап)

В устройстве дренажа необходимость возникает нечасто. Если нужна простая лужайка на даче, куда раз в неделю приезжают пожарить шашлык, то делать дренаж особого смысла нет. Если же предполагается создание часто эксплуатируемого газона, а участок расположен в прибрежных местах, где по весне в большом количестве могут скапливаться талые воды, либо если участок с заболоченными торфяными почвами, то дренаж необходим.

Дренаж может быть двух типов: открытый и закрытый. Открытый представляет собой сточную канаву, которая собирает в себя воду. Чаще всего ее располагают по периметру всего участка. Такой тип дренажа применяется обычно на участках для садоводства и огородничества, поскольку декоративность его сомнительна, хотя и сточную канаву можно сделать по-своему интересной.

Закрытый дренаж устраивают на всех ответственных местах, где есть частая проходимость. Это необходимо потому, что избыток влаги способствует переуплотнению грунта, когда по нему ходят, в результате чего дернина изреживается, появляются двудольные сорняки (одуванчики, маргаритки, подорожник) и мох. Под кронами деревьев дренаж устраивают редко.

— Закрытый дренаж устраивают так. Делают отводные каналы, заполняют их щебнем или другим дренирующим материалом, который собирает воду под землей и выводит туда, куда идет сток. Вывод возможен, например, в водоем, к которому прилегает участок, в сточную канаву за пределами участка. Также возможно создание трубного дренажа.

Устройство дренажа редко делают самостоятельно, поскольку это сложное гидротехническое сооружение, которое требует инженерных расчетов и точного соблюдения уклонов.

— При неправильном устройстве дренажа можно пересушить участок, а потом жить вроде как на болоте, но постоянно поливать его.

Закладка коммуникаций

Если отведенный под газон участок большой площади, расположен на легких быстро пересыхающих почвах, то стоит предусмотреть закладку подземной поливочной сети.

На этом же этапе надо продумать планировку участка. Если хочется разместить, к примеру, зону барбекю или детский бассейн, то к этим местам стоит заранее провести электричество и воду подземным способом.

— Если это летний водопровод, который на зиму полностью спускается, допустима закладка труб на глубине до 25 см. Если этот водопровод будет использоваться и в зимнее время, то он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. В наших условиях, в зависимости от грунта, это не менее метра.

Электричество чаще всего проводят на глубине 20−25 см, это глубина штыка лопаты. Кабель обычно прокладывают в пластиковой или металлической трубе.

— Выше 20 см закладывать кабель не рекомендуется, чтобы во время каких-то работ не перерубить его.

Укладка антикротовой сетки

Если нужно защитить участок от появления кротов, то по всей его территории укладывается специальная сетка. Основное требование к антикротовой сетке — размер ячейки должен быть не более чем 4×4 см, подойдет и 3×3 см, 4×2,5 см.

Сетка бывает пластиковая и металлическая. Чаще всего используется пластиковая. Она более эластичная, лучше держит повреждения. Если это сетка из металла, то он должен быть оцинкованный, чтобы не портился и не рассыпался. Но если качество цинкования плохое, сетка быстро ржавеет и приходит в негодность.

Насыпание грунта

После всех подготовительных мероприятий начинается само устройство газона. Для этого вначале насыпается слой плодородного грунта.

— Если участок был обрабатываемый, то перед началом подготовительных работ пахотная земля сгребается в сторону. Сейчас мы эту пахотную землю разворачиваем, участок засыпаем.

Если почва глинистая, тяжелая, то ее нужно обязательно бороновать. Либо придется поработать вручную: разбить комья тяжелыми граблями, чтобы не было крупных грубых комков. Также надо выбрать корни, которые может содержать земля. Это могут быть древесные корни, корни кустарников или многолетних сорняков.

Уплотнение земли

Этот этап при создании газона обязателен. Если его опустить, то газон будет склонен к образованию кочек.

— Когда по неуплотненному газону ходишь, когда поливаешь его, образуются ямочки, газон будет коситься неравномерно. И первые 2−3 года он будет выглядеть очень непривлекательно, пока не уплотнится естественным образом от хождения по его поверхности.

Уплотнение производится специальными водоналивными катками, которые можно взять в аренду. Если участок небольшой, его уплотняют перетаскиванием досок. Либо берут керамическую или металлическую трубу (диаметром не менее 20 см) и в разных направлениях катают ее по поверхности участка.

— Прекращать катать трубу надо тогда, когда провалов от того, что вы ходите по участку, нет. Когда следы не остаются, значит, участок достаточно уплотнен.

Полив участка

Если стоит сухая погода, то перед посевом семян газон проливают. На этом этапе допустим полив из шланга достаточно сильным потоком воды. Но лучше заранее к шлангу купить распылительные насадки, которые понадобятся после, при уходе за газоном.

— Первые несколько недель после посева семян в случае необходимости придется поливать его мелко распыленным дождиком. Иначе семена будут стекать, сбегаться в кучки, газон получится неравномерный, с проплешинами.

После того как участок полили, приступают к посеву семян.