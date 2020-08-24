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Белорусские протесты поддержали в странах-соседях – фото

24.08.2020 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла и в Литве, где по меньшей мере 50 тысяч человек выстроились в живую цепь от Кафедральной площади Вильнюса до контрольно-пропускного пункта "Медининкай" на литовско-белорусской границе. В акции принял участие действующий глава государства Гитанас Науседа.

© Sputnik / Инна Гришук
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Президент Латвии Эгилс Левитс принял участие в акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси" в Риге, где участники развернули огромный бело-красно-белый флаг. Акции протеста прошли также у посольства Беларуси в Москве, на улицах Киева, в польской столице Варшаве и на Карловом мосту в Праге.

Протестные акции оппозиции в 15-й день после президентских выборов прошли в Минске и в ряде областных городов Беларуси в воскресенье.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после выборов президента 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем правоохранительные органы прекратили разгонять участников и применять силовые методы. Акции проходят ежедневно уже вторую неделю.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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