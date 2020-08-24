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Белорусские протесты поддержали в странах-соседях – фото
24.08.2020 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Акция солидарности с белорусской оппозицией прошла и в Литве, где по меньшей мере 50 тысяч человек выстроились в
© Sputnik / Инна Гришук
Президент Латвии Эгилс Левитс принял участие в акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси" в Риге, где участники развернули огромный бело-красно-белый флаг. Акции протеста прошли также у посольства Беларуси в Москве, на улицах Киева, в польской столице Варшаве и на Карловом мосту в Праге.
Протестные акции оппозиции в 15-й день после президентских выборов прошли в Минске и в ряде областных городов Беларуси в воскресенье.
Массовые
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Многотысячный марш солидарности прошел накануне в Минске, его поддержали жители других городов Беларуси, а также граждане других государств – смотрите в...
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