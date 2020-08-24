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Вот что фанаты DC будут смотреть в 2021 году. Собрали несколько трейлеров
Источник материала: Tut.by
В эти выходные компании DC Comics и Warner Bros. презентовали тизеры новых фильмов. В их числе — эпизоды из нового «Бэтмена», сиквела «Отряда самоубийц» и «Лиги справедливости». Смотрим!
«Бэтмен»
Премьера нового «Бэтмена» Мэтта Ривза запланирована на осень 2021 года, но уже сейчас в Сети можно найти некоторые эпизоды из предстоящего фильма. Например, вот этот небольшой ролик под музыку меланхоличной Nirvana.
В роли Бэтмена здесь появляется тот самый «вампир из „Сумерек“» Роберт Паттинсон (хотя из этого образа он уже давно
Создатели предупреждают: не стоит ждать, что фильм станет пересказом оригинальной истории. На самом деле действие нового «Бэтмена» разворачивается в начале карьеры Брюса Уэйна, чтобы зритель сам попытался понять, как он стал тем, кем стал.
«Отряд самоубийц 2»
Некоторые кадры из продолжения «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна и со съемочной площадки теперь доступны онлайн. В тизере замечены Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин) и Джон Сина (Миротворец). Премьера супергеройского боевика также запланирована на 2021 год.
«Лига справедливости»
А вот трейлер фильма «Лига справедливости», снятого Заком Снайдером. Как известно, в 2017 году Зак переживал самоубийство старшей дочери, поэтому работать над съемками супергеройской картины отказался, передав бразды правления Джоссу Уидону. Результат фанатам и актерам совсем не понравился, поэтому в 2021 году на экраны должна выйти режиссерская версия от самого Снайдера.
В трейлере появляются все участники команды супергероев. В их числе — Бэтмен, Аквамен, Флеш, Чудо-женщина, Супермен, Киборг, а также антагонист Дарксайд и его приспешники.
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В эти выходные компании DC Comics и Warner Bros. презентовали тизеры новых фильмов. В их числе - эпизоды из нового «Бэтмена», сиквела «Отряда самоубийц» и «Лиги...
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