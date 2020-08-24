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Лукашенко потребовал уволить несогласных с госидеологией учителей
Источник материала: АФН
Лукашенко поручил уволить из школ всех преподавателей, которые не согласны с проводимой в стране государственной идеологией.
"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей", - сказал Лукашенко.
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".
По его словам, в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.
"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил белорусский диктатор.
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Лукашенко поручил уволить из школ всех преподавателей, которые не согласны с проводимой в стране государственной идеологией.
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