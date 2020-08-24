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В Грузии на обвиняемых в домашнем насилии наденут электронные браслеты для контроля
Источник материала: Tut.by
В Грузии с 1 сентября вступят в силу
При выдаче охранного ордера абьюзерам наденут электронный браслет, который будет подавать сигнал, если они окажутся поблизости от пострадавших.
При нарушении запрета на приближение, либо если они снимут браслет, им будет грозить штраф, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до года.
Сдерживающий ордер — самая распространенная мера в Грузии для предотвращения семейного насилия. С 1 января по 30 июня в Грузии было выдано более 5,3 тысячи ордеров. Из них 3,8 тысячи ордеров было выдано мужчинам, а 761 — женщинам.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии,
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Домашних «тиранов» будут контролировать с помощью браслета
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