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В Грузии на обвиняемых в домашнем насилии наденут электронные браслеты для контроля

24.08.2020 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Грузии с 1 сентября вступят в силу поправки в Уголовный кодекс Грузии. Людей, которых обвиняют в домашнем насилии и которые не имеют права приближаться пострадавшим, будут контролировать при помощи электронных браслетов. Об этом пишет nasiliu.net


При выдаче охранного ордера абьюзерам наденут электронный браслет, который будет подавать сигнал, если они окажутся поблизости от пострадавших.

При нарушении запрета на приближение, либо если они снимут браслет, им будет грозить штраф, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до года.

Сдерживающий ордер — самая распространенная мера в Грузии для предотвращения семейного насилия. С 1 января по 30 июня в Грузии было выдано более 5,3 тысячи ордеров. Из них 3,8 тысячи ордеров было выдано мужчинам, а 761 — женщинам.

С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии, отмечает «Sputnik Грузии». Это самое распространенное уголовное преступление, которое считается отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.

 
 
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Домашних «тиранов» будут контролировать с помощью браслета
 
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