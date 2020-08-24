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В чем обвиняют членов Координационного совета Дылевского и Ковалькову

24.08.2020 14:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Членов президиума Координационного совета по урегулированию общественно-политического кризиса в стране Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского обвиняют в незаконной организации забастовок. Об этом сообщила 24 августа на пресс-конференции в Минске член президиума совета юрист Лилия Власова.

В чем обвиняют членов Координационного совета Дылевского и Ковалькову

«С самого создания Координационного совета было заявлено о том, что мы не преследуем политических целей, — напомнила она. — Цель наша одна — организация мирного диалога с властью для того, чтобы обсудить ту кризисную ситуацию, которая сложилась в Беларуси».

Власова отметила, что на членов президиума совета «оказывается давление». «Сегодня были задержаны два  члена президиума Координационного совета Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Их обвиняют в административном правонарушении — в незаконной организации забастовок. Меня сегодня вызывают в 15.00 в Следственный комитет», — добавила Власова.

Она подчеркнула, что Координационный совет считает такие действия властей незаконными. «Мы — переговорщики. Мы — те люди, с которыми можно сейчас обсуждать ситуацию, сложившуюся в Беларуси, — сказала Власова. — Тем более, Европейский совет просил обеспечить членам президиума какие-то гарантии безопасности. И это все игнорируется, на нас оказывается давление».

Позже, отвечая на вопросы журналистов, член президиума, юрист Максим Знак сказал, что, по его информации, Ковалькову и Дылевского обвиняют в организации несанкционированных акций. «У нас есть информация все-таки, что это по массовым мероприятиям. Нет такого вообще состава как организация забастовок», — пояснил он.

Глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны утром 24 августа на проходной МТЗ сотрудниками ОМОН.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что они задержаны «в рамках административного процесса» и «сейчас находятся в милиции».

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Теги: Минск
 
 
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