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«Нельзя проявлять толерантность». Линкявичюс призвал Европу высказать единую позицию по Беларуси

24.08.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: delfi.lt

Глава МИД Литвы подчеркнул, что жители Беларуси многого не требуют – лишь диалога со своей властью и возможности самостоятельно решать будущее своей страны.

"Сегодня мы говорим не только о Беларуси, не только о судьбах белорусов, не только об использовании и возможных преступлениях. Мы говорим о себе. Как и всегда мы высказываем заявления – это мы прекрасно умеем, особенно в выражении глубокой озабоченности. Однако важно и всем вместе заявить, что то, что происходит в Европе является неприемлемым, к этому нельзя проявлять толерантность", -  заявил Линкявичюс 24 августа на конференции.

Он подчеркнул, что жители соседней страны многого не требуют – лишь диалога со своей властью и возможности самостоятельно решать будущее своей страны. "Мы должны встать на их сторону: в первую очередь, сделать, что можем, чтобы добиться международной позиции, чтобы было ясно, что она основана на ценностях, и это не только заявления, но и быстро введенные санкции", - цитирует министра Delfi.

 
 
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Глава МИД Литвы подчеркнул, что жители Беларуси многого не требуют – лишь диалога со своей властью и возможности самостоятельно решать будущее своей страны.
 
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